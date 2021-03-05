Большую партию безакцизных сигарет обнаружили в одном из ростовских магазинов

В Ростове обнаружили нелегальные сигареты
Фото: Южное таможенное управление
В донской столице в одном из местных магазинов была обнаружена крупная партия сигарет без акцизных марок.
- Общее количество выявленной табачной продукции без маркировки составило 6 673 пачки сигарет общей стоимостью более 530 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.
Информацию о нелегальной продукции таможенники получили от своего оперативно-розыскного отдела. Безакцизные сигареты были обнаружены именно в ходе проверки, проведенной проверки.
Весь нелегальный товар был арестован, на хозяина составили административный протокол.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дончанка поставила на поток продажу опасного для жизни алкоголя в ростовском магазине.
За это она может отправиться в колонию.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
ВНИМАНИЕ!
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.
Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.
АЛЛО!
Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!
Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.