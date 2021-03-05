Большую партию безакцизных сигарет обнаружили в одном из ростовских магазинов

В Ростове обнаружили нелегальные сигареты Фото: Южное таможенное управление

В донской столице в одном из местных магазинов была обнаружена крупная партия сигарет без акцизных марок.

- Общее количество выявленной табачной продукции без маркировки составило 6 673 пачки сигарет общей стоимостью более 530 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Информацию о нелегальной продукции таможенники получили от своего оперативно-розыскного отдела. Безакцизные сигареты были обнаружены именно в ходе проверки, проведенной проверки.

Весь нелегальный товар был арестован, на хозяина составили административный протокол.

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