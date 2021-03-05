Дончанка поставила на поток продажу опасного для жизни алкоголя в ростовском магазине

Полицейские вышли на продавщицу контрфактным алкоголем Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

26-летняя жительница Мясниковского района пойдет под суд за продажу поддельной водки в одном из магазинов Ростова. Женщина торговала ядовитым алкоголем с этикетками известных брендов.

- У дончанки изъяли полсотни бутылок водки под разными марками, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Образцы алкоголя были направлены на исследование. Сотрудники лаборатории выяснили, что спиртное опасно для жизни и здоровья людей. В составе нашли метиловый спирт, который представляет огромную угрозу для жизни людей.

Сотрудникам правоохранительных органов женщина рассказала, что купила товар у поставщика. О том, что водка поддельная она не знала.

На подозреваемую завели уголовное дело по статье о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии.

Напомним, огромный склад поддельного алкоголя нашли под Ростовом.

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