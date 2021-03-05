В Ростове местная жительница доверилась телефонному мошеннику и лишилась всех своих сбережений

В Ростове очередной телефонный мошенник лишил сбережений дончанку Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ростове полиция занимается поисками телефонного мошенника, который похитил с карты местной жительницы 120 тысяч рублей.

- По факту хищения средств возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению противоправных действий, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Потерпевшая, обратившись в полицию, сообщила, что ей позвонил молодой человек и представившись сотрудником одного из банков сообщил, что сейчас с ее счетам происходят подозрительные действия, которые очень похожи на попытки списания денег. Злоумышленник предложил женщине сберечь ее средства и предотвратить попытки их похитить путем перевода на безопасный счет. Но для этого ему необходимы все данные банковской карты потерпевшей.

Ничего не заподозрив, ростовчанка согласилась на аферу мошенника. Она дала все реквизиты карты, после чего ей пришло смс-сообщение со ссылкой, по которой необходимо было перейти, чтобы получить секретный код, который девушка тоже сообщила злоумышленнику. Как только все необходимые действия были выполнены, с карты потерпевшей бесследно исчезли 120 тысяч рублей.

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