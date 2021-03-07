"Первый хет-трик": Уроженец Дона, футболист Денис Глушаков вновь стал папой

34-летний Денис Глушаков. Фото: соц. сети, инстаграм-аккаунт спортсмена

Уроженец Ростовской области, знаменитый на всю страну футболист Денис Глушаков в третий раз стал отцом. Буквально несколько дней назад его 25-летняя супруга Ксения Коваленко родила ему девочку. У спортсмена уже есть две дочки от предыдущего брака. Об этом он сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

Радостное событие он отметил постом на странице, опубликовав фотографию из больницы, где проходили роды. На снимке счастливый Глушаков держит на руках ребенка, укутанного в одеяло.

- Первый хет-трик в жизни, и о лучшем не мог и мечтать, - написал футболист. Мила Денисовна врывается в эту жизнь. Добро пожаловать наша младшенькая доча!

34-летний Денис Глушаков родился в донском Миллерово, где и начал карьеру. На данный момент выступает в составе "Химок". Интересно, что его избранница Ксения также профессионально играет в футбол. Девушка защищает цвета московского "ЦСКА" и не раз призывалась в женскую национальную сборную.

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