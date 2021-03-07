"Надеемся, что он сможет сыграть": главный тренер ФК "Ростов" прокомментировал состояние Павла Мамаева

Павел Мамаев на клубных сборах в Испании. Фото: ФК "Ростов"

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин прокомментировал состояние Павла Мамаева, который уже несколько месяцев не выходит на поле. Он получил травму еще в ноябре прошлого года, а в декабре перенес операцию на сухожилие. Наставник рассказал, когда он может вернуться в команду. Слова Карпина опубликовала пресс-служба клуба после игры с "Сочи", которая закончилась ничейным результатом.

Помимо хода самой встречи, журналистов интересовало здоровье одного из самых знаменитых футболистов российского чемпионата - Павла Мамаева. Многих заботит вопрос: вернется ли он на поле в этом сезоне.

- Процесс восстановления идет своим чередом, надеемся, что он сможет сыграть, - отметил тренер "желто-синих".

Добавим, что в текущем сезоне 32-летний полузащитник провёл в РПЛ девять матчей, забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Сейчас у футболиста сложный период: его жена - Алана заподозрила супруга в очередной измене. Она сама сообщила об этом на своей странице в инстаграм-аккаунте. Чуть позже появилась информация, что девушку нашли без сознания в московской квартире.

Несколько дней назад Мамаева вышла на связь и обвинила свою подругу, актрису Юлию, в том, что она общалась с журналистами без ее согласия. Чуть позже последовал ответ - Алану назвали эгоисткой.

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