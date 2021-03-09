Отключение света в Ростове-на-Дону 9 марта 2021 года: отключениям подвергнутся почти все районы города

В Ростове анонсировали новые отключения света Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Отключение света в Ростове-на-Дону 9 марта 2021 года: без электричества останутся десятки жителей донской столицы. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

Во вторник, 9 марта, с 9 до 16 часов отключения электричества пройдут на ул. М.Горького 121-123; пер. Семашко 69.

С 9 до 17 часов будут обесточены ул. 8-я линия 1-11, 2-20; ул. 10-я линия 1-15, 2-16; ул. Майская 30-42; ул. 6-я линия 20-38, 13-29; ул. 8-я линия 20-56, 11-53; ул. Мурлычёва 69-89, 64-78; ул. Черевичкина 15-83; ул. Ереванская 28-44, 47; ул. 34-я линия 1-15, 2-24; ул. 36-я линия 1-23, 2-30; ул. 38-я линия 1-29, 2-20; ул. 40-я линия 2-30, 3; пер. Булановский 2; пер. Гудермесский 1-7, 2-16; ул. Д. Бедного 1-29, 2-24; пер. Ермака 1-33, 2-44; пер. Народный 1-3, 6-10; ул. Перекопская 19-21, 22-30; ул. Портовая 110-164, 101-181; пер. Самошкина 2-4; ул. Некрасовская 1-73, 4-18, 24-76; пер. Силикатный 19-25, 12; ул. Скачкова 26-30; пер. Безымянный 27-31, 24-38; ул. Кручинина 8-58, 5-57; ул. Межевая 160-168; ул. Нагорная 132-170, 129-177; пер. Рыбный 23-29, 34-44; ул. Трудящихся 128, 138-154, 155-191, 141/27; пер. Желябова 6,16; ул. Пацаева 1, 3, 5, 6/1, 8; ул. Борко 3, 3/1, 3/2.

С 10 до 12 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители ул. Свердловская 3, 5, 37; ул. Кулагина 48; ул. Батуринская 15/1, 15/15, 13/14.

С 13 до 16 часов свет отключат на ул. Батуринская 20-70, 51-99; ул. Горбачёва 99-123, 127; ул. Курортная 45-65, 46-66; ул. Кулагина 17, 17/1, 28-44; ул. Международная 28, 25-35.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отключение света в Ростове-на-Дону 5 марта 2021 года: без электричества останутся десятки ростовчан.

Мы выяснили, где в Ростове-на-Дону пройдут отключения электричества 5 марта 2021 года.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.