На Ворошиловском мосту 8 марта погибла женщина в Ростове-на-Дону

Женщину вытащили из воды без признаков жизни. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

В донской столице молодая женщина упала с Ворошиловского моста. Трагедия произошла накануне, 8 марта. О ЧП стало известно поздно вечером.

- Личность погибшей и обстоятельства ее смерти устанавливаются, - рассказал «Комсомольской правде-Ростов» источник в правоохранительных органах Ростовской области.

Спасатели вытащили из воды женщину без признаков жизни. В момент трагедии рядом с попавшей в беду никого не оказалось. Охранники не успели оперативно добраться к месту ЧП в момент произошедшего.

Сейчас следователям предстоит в деталях восстановить события того дня, которые привели к смерти женщины.

Ранее женщина выпала из окна многоквартирного дома в Западном жилом массиве Ростова. Падение девушки частично зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные на стенах здания. Прибывшие медики уже ничем не смогли помочь пострадавшей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Молодая ростовчанка выпала из окна многоквартирного дома

Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшей трагедии (подробности)

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.