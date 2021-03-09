Власти попросили ростовчан сообщать о нелегальных свалках

Люди устаивают стихийные свалки в разных районах Ростова Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ростовские чиновники вновь обратили внимание на проблему нелегального вывоза бытовых отходов после инцидента водном из ЖК. Жителей донской столицы призвали жаловаться на недобросовестных водителей грузовиков, которые устраивают незаконную свалку.

- Специалистами сектора инспектирования администрации Первомайского района города проводятся рейды по выявлению лиц, осуществляющих незаконную свалку, - сообщают в пресс-службе мэрии. - В случае выявления нарушений, виновные привлекаются к ответственности.

Сейчас в Ростове-на-Дону проблемы с вывозом мусора зачастую возникают из-за горожан, которые не желают платить за это деньги, а просто привозят горы отходов и бросают их. Зачастую так поступают владельцы частных домов и представители малого бизнеса. На минувшей недели горожане сообщали о незаконной свалке в районе Ростовского моря.

АЛЛО!

Сообщите о незаконных свалках по телефону: 8(863) 252-95-24. Вы также можете рассказать о несанкционированном вывозе мусора в сектор инспектирования Первомайского района Ростова, который находится по адресу: ул. Воровского, 48.

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