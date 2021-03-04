Нелегальная свалка появилась в районе Ростовского моря

Собственники домов не хотят жить рядом с помойкой. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

Жители коттеджей в жилищном кооперативе «Платовский» неожиданно для себя стали соседствовать со свалкой. Вместо чистого лесного воздуха людям приходиться дышать испарениями отходов, которые в большом количестве привозят грузовики и бросают в посреди пустыря.

- Каждый день нам без конца везут на «КамАЗах» горы мусора. Сначала привозили только что-то со стройки, а теперь все подряд везут. Куски кирпичей, бетона, упаковка, бумага, цемент валяются повсюду, - рассказала «Комсомольской правда-Ростов» собственница одного из домов.

Откуда точно к ним попадает строительный мусор неизвестно. Но грузовики неоднократно видели проезжающими со стороны Ростовского моря.

По словам женщины, происходящим беспределом недовольны многие собственники жилищного кооператива. Но изменить ситуацию своими силами люди не в состоянии.

Напомним, ранее был подписан документ о корректировке тарифов за мусор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Волгодонске горит мусорный полигон

Огонь распространился на сотни квадратных метров. Столб черного дымы видно за километры (подробнее).

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.