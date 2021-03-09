После звонка лжесотрудника банка ростовчанка осталась с кредитом на 255 тысяч рублей

Мошенники разбогатели на четверть миллиона рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ростовчанка стала жертвой мошенников после телефонного звонка. Она поверила словам лжесотрудник банка, который сообщил ей о попытках вывести с ее пластиковой карты деньги. Женщины сообщила мошеннику все персональные данные, чтобы обезопасить себя. После жительница донской столицы узнала, что на нее оформлен кредит, размером в 255 тысяч рублей.

- Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Сейчас полицейские делают все возможное, чтобы установить личности виновных в исчезновении более четверти миллиона рублей с личного счета дончанки.

Сотрудники правоохранительных органов советуют людям отказаться от общения со специалистами, которые сообщают подобную информацию. Владельцу карты следует лично перезвонить в банк при появлении каких-либо сомнений.

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