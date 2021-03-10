Отключение света в Ростове-на-Дону 10 марта 2021 года: без электричества останутся сотни ростовчан

В Ростове анонсировали новые отключения света Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 10 марта 2021 года: улицы будут обесточены почти во всех районах города. Причиной отключений станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В среду, 10 марта, с 8:30 до 16 часов свет будет отключен по адресам: пер. Кавказкий 1-23а, 2-22; пер. Казбекский 1-19, 2-30; пер. Тебердинский 1-37, 2-32; пер. Тувинский 6-58, 29, 47-55; ул. Куйбышева 1-25, 10-30; просп. Шолохова 214, 222-232; ул. Кржижановского 245-265, 264-282; ул. Солидарности 248-268, 291-305; пер. Одоевский 1-15, 2-18; пер. Багаевский 7-25, 2-34; пер. Таллинский 1-37, 2-34; ул. 19-я линия 21-39; ул. 21-я линия 32-42, 33-49; ул. 23-я линия 34-50, 43-71; 25-я линия 30-68, 37-69; ул. 27-я линия 22-72, 25-89; ул. 1-я Пролетарская 4-22, 1-25; ул. 2-я Пролетарская 2-16, 1-19; ул. Богданова 2-24, 1-23; ул. Подвойского 2-10; ул. Листопадова 8-12, 1-31; просп. Шолохова 121, 121А, 190-210; ул. Коммунаров 69-83, 1-11; ул. Кабардинская 1-49, 2-28; ул. Горсоветская 52; пер. Шахтинский 1-17, 2-16; пер. Егорлыкский 1-21, 2-22.

С 9 до 16 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители просп. Буденновский 38-42; ул. Б. Садовая 4А, 45/52; ул. Портовая 244, 248.

С 9 до 17 часов отключения света ожидаются по ул. Пахотная 1-31,20-86; просп. 40 Лет Победы 150-162; пер. Молочный 88-93, 64-68; просп. Шолохова 18-48; ул. Цеховая 1-3, 2-4; ул. Добролюбова 1-11, 2-12; ул. Писарева 1-21, 2-14; ул. Ченцова 5-39; ул. 2-я линия 79-83, 50-74; ул. Верхненольная 43-65А, 26-36, 44-48; ул. Зорге 28/2; ул. Содружества 3; ул. Сладкова 176А; просп. Космонавтов 2Е; пер. Сахалинский; ул. 12-я линия 56-78, 49-69; ул. 14-я линия 30-62, 21-61; ул. Ченцова 60-74; ул. Налбандяна 51-65, 44-60; ул. Черевичкина 3-7; ул. 28-я линия 1-9, 2-18; ул. Ереванская 1/7, 3-11, 2-14; пл. Толстого 9/2, 11А, 15, 17.

А также, с 10 до 12 часов обесточат ул. Профсоюзная 51-85.

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