Четверых ростовчан вытащили спасатели из горящего дома в садоводческом товариществе

В Ростове сгорел частный дом в садоводческом товариществе Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону загорелся частный дом.

Инцидент произошел во вторник, 9 марта, около половины второго ночи в садоводческом товариществе "Садовод-любитель" в Советском районе города. На улице 2-ой Фигурной вспыхнул дом, запах гари почувствовали соседи, заметив еще и дым они незамедлительно вызвали к месту происшествия бригаду пожарных.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем уже было охвачено 60 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям спасателей, им удалось удалось вытащить из огня четверых жильцов. Локализовать возгорание пожарные смогли к 02:19, а полностью погасить огонь к 02:44. Причиной пожара названо несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 21 человек личного состава и шесть единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

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