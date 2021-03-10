На непроходимую грязь в центре Аксая пожаловались местные жители

Аксайчан обеспокоило состояние центральной улицы Фото: Соцсети

В Аксае одна из центральных дорог оказалась непроходимой из-за грязи. О том, что творится в этом месте рассказала местная жительница в одном из ростовских пабликов в соцсети.

Женщина опубликовала снимки улицы Подтелкова, которая находится в центре города и пролегает вдоль старого кладбища. По словам местной жительницы, состояние дороги здесь вполне можно охарактеризовать устоявшимся выражением - ни проехать, ни пройти. В этом месте совершенно нет тротуара, а есть только грязь, которую разбросали колесами постоянно застревающие автомобили.

- Грязи по колено в прямом смысле... По этои "дороге" многие дети ходят в школу, а также это одна из дорог на рынок и отделение Сбербанка. Может, Василии Юрьевич увидит это безобразие и позвонит куда следует... - высказала свои надежды дончанка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчане вновь пожаловались на грязь на закрытом мосту на улице Малиновского.

Свои жалобы они высказали в одном из городских пабликов в соцсети.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.