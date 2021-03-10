Врачи не смогли спасти от смерти еще 13 пациентов с коронавирусом в Ростовской области

Медицинская экспертиза доказала, что люди умерли из-за коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 10 марта, стало известно о смерти еще 13 пациентов, зараженных коронавирусом. Медики не смогли спасти от гибели семь женщин и шесть мужчин. Все они были в возрасте от 60 до 85 лет.

- В Ростовской области с момента начала пандемии жертвами COVID-19 стали уже 3 242 человека, - сообщили в пресс-службе регионального правительства. - Все они имели дополнительные проблемы со здоровьем, а также сопутствующие заболевания.

В донских стационарах в тяжелом состоянии находятся 24 человека. Врачи подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких всего 158 пациентов.

Общее число зараженных COVID-19 достигло 75 748, в том числе за минувшие сутки 258 человек. Часть из них - 66 478 человек полностью выздоровели от коронавируса. Лечение в стационарах Дона получают 1 679 пациентов. Все остальные люди проходят лечение на дому.

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