Какого числа Пасха 2021 в Ростове-на-Дону: когда празднуем

С 15 марта по 1 мая пройдет Великий Пост. Фото: Виталий Тимаков.

Какого числа Пасха 2021 в Ростове-на-Дону: публикуем дату. «Комсомольская правда-Ростов» выяснила, когда состоится главный праздник всех православных христиан.

Прощеное воскресенье в этом году выпадает на 14 марта. После него, за семь недель до Пасхи, начинается Великий пост. Поститься верующие будут с 14 марта до 1 мая. В эти дни православным нужно воздержаться от мяса, рыбы, молока и яиц. Не соблюдать пост разрешается лишь детям, беременным женщинам, странствующим путникам и больным.

Праздник Пасхи в этом году празднуем 2 мая. Верующие освящают куличи и яйца и угощают пищей всех желающих. В храмах проходят пасхальные богослужения. Пока неизвестно, смогут ли прихожане в этом году поучаствовать в службе. Так, из-за коронавируса отменились массовые гуляния на Масленицу.

К слову, в эту пятницу, 12 марта, в еженедельном выпуске "Комсомольской правды" в Ростове всем покупателям - подарок: Календарь Великого поста 2021.

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