В Ростове появятся парковки для туристических автобусов

В Ростове появятся парковки для туристических автобусом. Фото: администрация Ростова

Прошлым летом Ростов стал одним из самых популярных городов для туристов. Это звание он получил за счет развития туризма выходного дня и транзитного туризма. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на сервис бронирования жилья для отдыхающих TVIL.ru.

- В нынешнем году департамент автодорог обещает решить проблему организации парковочных мест для туристических автобусов, - рассказала директор департамента экономики города Полина Коростиева.

Кроме того, городские власти запланировали оборудовать автобусы № 3 и 3А аудиогидами. В салонах автобусов будут размещены наклейки, с QR-кодами, отсканировав которые, можно будет прослушать интересную информацию о городе и памятных местах, которые проезжает автобус. Этот проект направлен на повышение интереса к истории и культуре города у ростовчан и гостей города.

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