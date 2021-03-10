Теплоход "Мустай Карим" снова будет совершать круизы по Дону и азовскому морю

В Ростов снова прибудет знаменитый круизный лайнер. Фото: правительство РО

В нынешнем году ростовчане снова увидят на глади реки Дон теплоход «Мустай Карим».

В минувшем сезоне этот теплоход ходил по двум маршрутам – «Сердце Дона» и «Круиз по Азовскому морю». Туристы, побывавшие на лайнере, с огромным удовольствием вспоминают свое пребывание там.

- Задумка сногсшибательная – путешествие из Ростова-на-Дону по азовским городам, проход под Крымским мостом, выход в Черное море и стоянка в Новороссийске. И города, и экскурсии интереснейшие, - опубликовала пресс-служба правительства Ростовской области один из отзывов на сайте компании «Водоходъ».

В 2021 году в линейке круизов появятся два новых маршрута: «Мелодия двух морей» и «Города античного наследия». В их программу будет включено посещение Ростова-на-Дону и Азова с осмотром основных достопримечательностей.

"Мустай Карим" это четырехпалубный теплоход класса река-море. Он построен в России в 2019 году, на его борту могут путешествовать 329 пассажиров. На судне установлено современное навигационное оборудование. А максимальная скорость, которую он может развить, составляет до 25,5 км/ч.

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