Отключение света в Ростове-на-Дону 11 марта 2021 года: ростовчанам придется посидеть без света несколько часов

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 11 марта 2021 года: без электричества придется посидеть сотням местных жителей. Обесточивание будет обусловлено проведением технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

ул. Ченцова 37-69; ул. 6-я линия 58; ул. 10-я линия 85, 92 11.03.21 11.03.21 09=00 12=00

ул. 14-я линия 64-78 11.03.21 11.03.21 12=00 16=00

пер. Днепровский 124/5; СТ «Ветеран РСМ» 11.03.21 11.03.21 09=00 16=00

ул. Магнитогорская 9/1, 7, 7/1, 7Б, 36-46; ул. Заводская 20А, 20Б, 81-79, 61/2, 1-45, 12-18; пер. Жлобинский 25/23, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4; пер. Пржевальского 21-43, 66-68; пер. Урицкого 60-78, 65-71 11.03.21 11.03.21 09=00 17=00

просп. Космонавтов 31, 33; ул. Королева 12, 12А, 14, 14/2, 16, 16А, 16/2, 18, 18/1, 18А, Б, 20 11.03.21 11.03.21 09=00 17=00

В четверг, 11 марта, с 9 до 16 часов света не будет по ул. Амбулаторная 153, 95-115; пер. Глиссерный 1-53, 2-52; ул. Гастелло 2-18; пер. Гудермесский 1-7, 2-16; пер. ОГПУ 1-13; ул. Перекопская 29-59, 32-78; пер. Пинский 1-13, 2-16; ул. Подгорная 1-57, 2-20, 42-58; ул. Портовая 181-207, 42-58; пер. Саперный спуск 1-51, 2-48, 50-54; пер. Шефский спуск 1-61, 2-58; пер. Булановский 1-31, 2-54; пер. Деревянко 1-27, 2-32, 40-46; пер. Марийский 2-36, 3-23; пер. Демьяна Бедного 26-32, 1-29; ул. Днепростроевская 7-25, 16-28; пер. Ермака 1-33, 2-44; ул. Малюгиной 131-161, 102-126; пер. Островского 119-121; пер. Халтуринский 105-109, 150-168; ул. Филимоновская 68-86.

С 9 до 17 часов отключения ожидаются по ул. Стальского 2-76; ул. Зорге 5, 28, 28/2, 22/1; ул. Сладкова 178/24; просп. Космонавтов 12/1, 14, 14/15, 14/1; ул. Комарова 15, 15/1; ул. Кручинина 8-58, 5-57; пер. Рыбный 30, 34-44, 21-29.

А с 10 до 16 часов будут обесточены ул. Зорге 25/7; ул. 339 Стрелковой Дивизии 9Б.

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