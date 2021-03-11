В Ростове демонтируют незаконные ларьки возле Центрального рынка

Возле Центрального рынка размещено множество ларьков. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Городские власти пообещали снести незаконные ларьки, расположенные неподалеку от Центрального рынка и Соборной площади. Собственникам павильонов необходимо в ближайшее время предоставить документацию на объекты, если этого не будет сделано, то торговые точки вскоре исчезнут.

- Все незаконные строения должны быть снесены, либо узаконены, если это позволяет законодательство, - сказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Разрешение на размещение торговой точки и прочие документы должны предоставить продавцы или их законные представители, которые работают в границах: проспект Буденновский, 12 – Станиславского, 56, 58 и Тургеневской, 47-51. При отсутствии документации ларьки снесут.

Власти донской столицы и раньше принимали радикальные решения, связанные с торговлей. Так, в подземных переходах центре Ростова-на-Дону убрали ларьки, чтобы открыть историческую мозаику.

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