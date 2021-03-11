Ростовчане попросили превратить рощу в старом аэропорту в лес

Ростовчане озаботились судьбой Александровской рощи. Фото: "Активный ростовчанин"

Жители донской столицы призывают не вырубать рощу, которая находится вблизи старого аэропорта. Инициатива была опубликована на портале "Активный ростовчанин". Горожане предложили превратить ее в городской лес, которому впоследствии присвоится статус ЛР-1 и лес будет передан на баланс города, чтобы никто более не собирался пустить его на щепки.

Автор инициативы объяснил свое рвение спасти рощу тем, что вопрос застройки старого аэропорта наконец сдвинулся с мертвой точки. Именно поэтому его озаботила судьба рощи которая простирается на 31,5 гектара, что в три раза больше территории парка Горького.

- Данная роща в настоящее время является частью территории аэропорта и его полной собственностью. Это зелёная зона с взрослыми здоровыми деревьями не имеет никакой юридической защиты, так же как не имела и павшая перед застройкой бывшая Александровская роща. Но тогда спасти зелёный массив жители не смогли, так как было уже слишком поздно. Для этой рощи поменять категорию земли ещё время есть, было бы только желание, - написал ростовчанин.

Стоит отметить, что за инициативу за два дня уже проголосовали больше 140 человек. Всего один человек оказался против.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бывшие обитатели Александровской рощи лишили сна жителей соседнего жилого комплекса.

"Приходится пользоваться берушами!"

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.