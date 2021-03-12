Отключение света в Ростове-на-Дону 12 марта 2021 года: сотням ростовчан предстоит остаться без света

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 12 марта 2021 года: масштабные отключения грядут в донской столице. Сотни ростовчан будут сидеть без света в течение нескольких часов без возможности воспользоваться электроприборами. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В пятницу, 12 марта, с 9 до 16 часов свет отключат на ул. 11-я линия 41-191, 34-84; ул. 13-я линия 31-89, 34-86; ул. 15-я линия 53-87, 62-94; ул. Листопадова 45-97, 30-66; ул. 1-я Пролетарская 37-67, 34-64; пер. Днепровский 115/1, 118, 120Д, 122А; ул. Магнитогорская 3Г, 3/28, 1А/25, 3/1; ул. Заводская 2-8, 8/1, 8А, 17; ул. Пржевальского 23-37, 28-34; пер. Урицкого 29, 67А, 67-71; ул. Малюгиной 131-161, 102-126; пер. Островского 119-121; пер. Халтуринский 105-109, 150-168; ул. Филимоновская 68-86.

С 9 до 17 часов будут обесточены пер. Жлобинский 25; ул. Заводская 20, 20А, 20Б; ул. Магнитогорская 7/1; просп. Космонавтов 31, 33; ул. Королева 12, 12А, 14, 14/2, 16, 16А, 16/2, 18, 18/1, 18А, Б, 20; ул. Зорге 9, 40, 44, 46, 42А/127, 44А/127; ул. Кустанайская 115, 117; ул. Миллеровская 100/21; ул. Толмачёва 109/27, 117, 128; ул. Горская 1-11, 2-14; пер. Каляевский 1-27, 2-34; пер. Педагогический 1-31, 2-28; ул. Ларина 3-19, 19/2, 21/1; пер. Боевой 2-44, 1-37; пер. Ростовский; ул. Комсомольская 26-80, 1-67; ул. 29-я линия 16; ул. 31-я линия 19-33, 18-34; ул. 33-я линия 1-41, 2-36; ул. 35-я линия 1-17, 2-48; ул. 37-я линия 2-8, 7-23; ул. 39-я линия 1-33, 2-22; ул. Сарьяна 38-48; ул. 45-я линия 2-14; ул. Серафимовича 35-47, 38-44; пер. Островского 31-35, 34.

С 9:30 до 17:00 электричество отключат по адресам ул. Андрея Сладкова 29-35, 63А, 65А, 70, 82-90; ул. Калинина 59-65, 74-78; ул. Крайняя 26-76, 33А, 33Б, 57/1, 21-69; ул. Осипенко 16-62; ул. Губаревича 39-117, 4-106; пер. Квартальный 1-9, 2-16; ул. 5-я Кольцевая 2, 9; пер. Кузбасский 1-7, 2-8; ул. Профсоюзная 91-119, 216-296, 216/2; ул. Разина 2-54, 3, 3Б, 3В, 3Г, 9, 9А; пер. Силикатный 1-3, 2-8; ул. Ясная 33, 35А; ул. Гусева 124-136, 169-175; ул. Дальневосточная 1-77, 14-68; ул. Минераловодская 144-146, 144А, 146А, 146Б, 165; пер. Олимпийский 11/175, 11-17, 12-64; ул. Республиканская 143; ул. Скачкова 5-21, 2-26; ул. Чапаевская 1А, 1-75, 2-80; пер. Чухновский 16-22, 18/1; ул. Некрасовская 75.

С 10 до 12 без света придется посидеть жителям ул. Пушкинская 179-181; просп. Кировский 80-84, 57, 57 А.

С 10 до 14 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители ул. Суворова 3, 7-13, 2-12.

С 10 до 16 часов отключения ожидаются по ул. Зорге 27/3, 27/6, 27/7.

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