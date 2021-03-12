Запах рыбы исчезнет: стало известно, когда в Ростове запустят установку по очистке воды

Оборудование по очистке воды запустили в работу. Фото: правительство Ростовской области

В донской столице нашли способ очистить водопроводную воду. Из-за цветения водорослей жидкость изменила цвет и приобрела запах рыбы. Устранить проблему должна угольная установка на водозаборных сооружениях, которую уже запустили в работу. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области в пятницу, 12 марта.

- Сейчас важно нейтрализовать специфический запах, который вызывает неудобства у ростовчан, - говорит региональный министр ЖКХ Михаил Солоницин. – После этого нам предстоит провести целый комплекс мероприятий, включающий научные исследования и от проведения полного анализа воды.

Эксперты «Ростовводоканала» рассказали, что использование активированного древесного угля не отразится на вкусовых характеристиках и не ухудшит качество воды. Система доказывала свою эффективность во время испытаний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новости Ростова-на-Дону на 12 марта 2021: двухэтажный магазин построят на площади Ленина, 20-я больница распускает персонал

«КП» публикует все новости Ростова-на-Дону на 12 марта 2021 (подробности)

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.