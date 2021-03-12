Бегающая по территории аэропорта лиса вызвала интерес ростовчан

На территории ростовского аэропорта местные жители заметили лису. Фото: "Это Ростов" Фото: Соцсети

На территории ростовского аэропорта "Платов" ростовчане заметили вальяжно гуляющую лису.

Дикое животное прогуливалось вблизи шлагбаумов на парковке. Очевидцы запечатлели зверя на видео, а запись опубликовали в одном из городских пабликов в соцсети. На видео видно, что лисица пыталась держаться подальше. Возможно, она ушла далеко от дикой природы в поисках пропитания.

- В Ростове природа очистилась настолько, что по "Платову" бродят лисицы, - написал автор видео.

Пользователи не смогли удержаться от комментариев по поводу происходящего.

"Шастает и думает: "Понаехали!", "Или аэропорт находится слишком далеко от цивилизации", "Чей-то воротник бегает", "Жрать охота вот и бродит", - написали ростовчане.

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