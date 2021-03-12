В центре Ростова автобус разнес стекло остановки

В Ростове автобус разбил остановку. Фото: "Это Ростов" Фото: Соцсети

В центре донской столицы средь бела дня автобус разнес стекло остановочного комплекса. О произошедшем ростовчане рассказали в одном из городских пабликов в соцсети.

Инцидент произошел на пересечении улицы Большой Садовой и переулка Крепостного. По словам очевидцев, один из городских автобусов пытался объехать другой автобус и случайно зацепил остановку, от чего стекло рассыпалось вдребезги. Стоит отметить, что водитель не посчитал нужным остановиться и поехал дальше.

- Хорошо, что на остановке никого не было! А потом скажут, мол, опять вандалы разбили стекло на остановке, - написал автор поста и приложил снимки последствий аварии.

Пользователи прокомментировали произошедшее.

"А что ему нужно было стекло склеить? Возможно сообщил диспетчеру о ДТП, если не чудак", "Так вот, кто эти вандалы", "Лишение прав ему светит", "Задолбали со своими гонками", - написали ростовчане.

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