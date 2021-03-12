В Ростовской области бухгалтера школы заподозрили в мошенничестве Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Обливском районе Ростовской области бухгалтера одной из школ заподозрили в совершении мошенничества.

- В настоящее время следствием проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователи выяснили, что в декабре 2019 года женщина, будучи на работе обнаружила на расчетном счету школы остаток денег, который не был истрачен к концу года в сумме более 100 тысяч рублей.

Бухгалтера решила немного обогатиться и составила фальшивые финансовые документы, согласно которым школа якобы приобрела некое имущество для своих нужд. А затем злоумышленница перевела все деньги на свою банковскую карту.

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