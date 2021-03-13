Отключение света в Ростове-на-Дону 13 марта 2021 года: некоторые городские улицы останутся без света. Причиной отключений станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".В субботу, 13 марта, с 9 до 17 часов отключения света ожидаются просп. Театральный 58; просп. Шолохова 1; пер. Энергетиков 2; пер. Энергетиков 6,8; пл. Театральная; 11; ул. Варфоломеева 378.А с 9 до 18 часов без электричества придется посидеть ул. Варфоламеева 313-327, 354-372; просп. Театральный 95-107; ул. Черепахина 328-344; ул. Текучева 336-344; ул. Катаева 405-419, 360-370; пер. Нахичеванский 73, 77-81, 84-104.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОтключение света в Ростове-на-Дону 12 марта 2021 года: сотням ростовчан предстоит остаться без света.Мы выяснили, где в Ростове-на-Дону пройдут отключения электричества 12 марта 2021 года.ВНИМАНИЕ!Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.