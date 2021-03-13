У приехавшего из Занзибара ребенка обнаружили грипп Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донском регионе выявили первый случай заболевания гриппом в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

- Вирус гриппа определен в 1-м случае и представлен вирусом гриппа В у ребенка, прибывшего из Занзибара, - говорится в тексте сообщения.

Позже стало известно, что заболевший ребенок не был привит.

Кроме того, с начала марта в Ростовской области обнаружили 15 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Только в Ростове инфекцию подхватили более 5 тысяч человек, но к счастью, этот показатель ниже эпидемиологического порога.

Количество госпитализированных местных жителей с ОРВИ сократилось на 17% в сравнении с прошлой неделей.

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Число заболевших только растет от недели к неделе.

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