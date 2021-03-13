В ДТП на трассе в Ростовской области пострадал водитель иномарки

На трассе под Ростовом в аварии пострадал человек. Фото: ГИБДД по РО

На трассе в Ростовской области случилась авария, в которой пострадал мужчина.

Инцидент произошел в пятницу, 12 марта, около половины шестого вечера на десятом километре трассы Ростов - Азов. По предварительным данным, 34-летний водитель иномарки Hyundai Solaris выехал на встречную полосу, там где это запрещено. В результате этого произошло столкновение с грузовым автомобилем Hyundai HD под управлением 27-летнего шофера.

В аварии пострадал водитель легковушки. Очевидцы вызвали к месту происшествия медиков скорой помощи. Они забрали пострадавшего в больницу.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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К счастью, никого из пассажиров на остановке не оказалось.

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