В Таганроге спасатели вытащили людей из пожара в бане

В Ростовской области вспыхнула баня Фото: "КП" Архив

В Ростовской области загорелась баня.

Инцидент произошел в пятницу, 12 марта, около девяти часов вечера на улице Гобято в городе Таганроге. Пламя вспыхнуло в бане и распространилось всего на один квадратный метр. Соседи заметили идущий дым и вызвали к месту происшествия пожарных.

Огнеборцы прибыли очень оперативно и благодаря этому смогли вытащить из горящего здания несколько отдыхавших в ней людей. Локализовать возгорание они смогли уже в 21:02, а еще через минуту огонь был полностью потушен. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал. Причина пожара пока остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам и оценить нанесенный ущерб.

- Для ликвидации пожара привлекались от МЧС шесть человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

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