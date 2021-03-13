В Ростове ко Дню космонавтики отремонтируют памятник Юрию Гагарину

В Ростове отремонтируют памятник Гагарину. Фото: аккаунт в Фейсбук скульптора Михаила Панченко

В донской столице запланировали отремонтировать памятник советскому космонавту Юрию Гагарину. Об этом сообщили в администрации Ворошиловского района.

Скульптура находится на проспекте Королева рядом с библиотечно-информационным центром имени Гагарина. Памятник был открыт еще в 2011 году. В данный момент ему необходим ремонт - осыпалась плитка с постамента.

Сейчас районная администрация уже готовит документы для того, чтобы объект был принят в муниципальную собственность. Как только установится хорошая и теплая погода начнется ремонт этого памятника. Он будет выполняться силами администрации Ворошиловского района города Ростова-на-Дону. Завершить все работы планируется до Дня космонавтики, который традиционно празднуется 12 апреля 2021 года.

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