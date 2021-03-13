Водитель без прав стал причиной смерти школьницы и травмирования ее подруги

Смертельное ДТП произошло в Ростовской области Фото: Соцсети

На трассе в Ростовской области случилась смертельная авария.

Инцидент произошел в субботу, 13 марта, около четырех часов утра на шестом километре автодороги село Покровское - Таганрог По предварительным данным, 26-летний водитель без прав за рулем автомобиля Ford Focus не справился с управлением и съехал в правый кювет по ходу движения, а затем автомобиль опрокинулся.

В салоне находились две пассажирки 16 и 17 лет. В результате аварии 16-летняя девочка получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи. А 17-летняя школьница скончалась на месте происшествия от полученных повреждений.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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