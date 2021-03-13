Пожилой мужчина скончался в результате аварии в Ленинакане

В Ростовской области пенсионер погиб в ДТП. Фото: Don Mash

В Ростовской области случилась авария, в которой погиб пенсионер.

Инцидент произошел в субботу, 13 марта, около четырех часов дня вблизи хутора Ленинакан. По предварительным данным, 64-летний водитель на автомобиле Kia по пути в Ростов-на-Дону выскочил на встречную полосу, где врезался в иномарку Skoda Octavia.

В результате аварии скончался водитель Kia, он получил травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие к месту происшествия медики смогли только констатировать смерть.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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