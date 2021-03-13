Рэпер Баста и группа "Каста" станут героями документальных фильмов Фото: "КП" Архив

Документальные фильмы снимут о ростовских рэперах и участнице предстоящего "Евровидения".

Российская кинокомпания 1–2–3 Production задумала производство документальных сериалов и фильмов. Героями для них были выбраны ростовский рэпер Баста, группа "Каста", участники которой тоже являются уроженцами донской, а также певица Манижа, которая представит Россию на "Евровидении". Будут и другие герои фильмов и сериалов о знаменитостях, о которых стоит знать. Об этом сообщает издание «Афиша Daily» со ссылкой на представителей компании.

Эти проекты будут созданы режиссером, сценаристом, продюсером, основательницей школы документального кино и театра Мариной Разбежкиной.

Сериал будет носить название «Город и музыка». Речь в нем будет идти о российских региональных музыкантах последних десятилетий. Он будет посвящен судьбам артистов, продюсеров и сонграйтеров из разных городов России и стран бывшего СССР. Донские рэперы представят свой родной Ростов-на-Дону.

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