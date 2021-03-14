Ростовчане просят вернуть прежний фонтан на площади Ленина

Ростовчане просят вернуть изначальный вид площади Ленина. Фото: "Активный ростовчанин"

Ростовчане обратились к городским властям с просьбой восстановить прежний фонтан на площади Ленина. Соответствующая петиция была опубликована на сайте "Активный ростовчанин".

Автором инициативы является местная жительница Екатерина Морозова. Девушка в своем обращении предложила вернуть площади Ленина первозданный вид.

- Я уверенна, что очередной ТЦ или торговый павильон на площади Ленина не нужен жителям города, ведь рядом есть и ТЦ "РИО", и ларьки в переходе, и даже небольшой рыночек... - написала ростовчанка.

Девушка просит оставить местным жителям место "для отдыха и наслаждения".

В настоящее время петицию поддержали уже 308 человек и один высказался против. Для рассмотрения инициатива должна набрать еще 191 голос, а до конца голосования осталось 89 дней.

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