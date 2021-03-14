Добродушные ростовчане угостили блинами жителей Левенцовки. Фото: "Новости Левенцовки" Фото: Соцсети

Интересную акцию в последний день масленичной недели решили устроить ростовчане в микрорайоне Левенцовский.

Ребята сели в тематически украшенную машину, на крыше которой красовалось чучело Масленицы с рекламой аккаунта в Инстаграм. Двое парней и девушка ездили по району и раздавали вкусные и ароматные горячие блинчики прохожим. Для этого они запаслись одноразовыми тарелками и огромным количество блинов.

Кто-то из прохожих сфотографировал ребят и рассказал об их акции в одном из городских пабликов в социальной сети. Но позже в комментариях горожане написали, что эти волонтеры были остановлены сотрудниками ГИБДД и на них составлялись протоколы.

Но в ГИБДД сообщили, что пока ни о каких штрафах участникам этой "акции" неизвестно.

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