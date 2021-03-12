Масленица пройдет не только в Ростове, но и в других городах Ростовской области. Фото: Олег УКЛАДОВ

Масленица в Ростове-на-Дону 2021: куда сходить в выходные, чем заняться и где поесть блинов. 13 и 14 марта в донской столице и Ростовской области пройдут десятки мероприятий, посвященных празднику. «Комсомольская правда» выбрала самые интересные из них.

Напомним, в этом году из-за коронавируса масленица пройдет в необычном формате. Массовые мероприятия остаются под запретом, поэтому отменены хороводы и сжигание чучела. Тем не менее в музеях и парках подготовили развлечения, при которых можно соблюдать социальную дистанцию.

ПАРК ИМЕНИ ГОРЬКОГО

В главном городском парке мероприятия пройдут в последний день Масленицы — 14 марта. С 10.00 до 18.00 здесь будет работать выставка декоративно-прикладного искусства. А на главной аллее в то же время откроется фотовыставка «Масленичные гуляния в разные годы в парке Горького». Но нужно поспешить — эта экспозиция продлится до 14.00.

Организаторы не станут лишать жителей главного атрибута Масленицы — чучела. Несмотря на отмену традиционного обряда, его фигуру установят возле главной сцены парка.

МУЗЕЙ РУССКО-АРМЯНСКОЙ ДРУЖБЫ

С 9 марта праздничные мероприятия проходят в Музее русско-армянской дружбы. Гости могут посетить старинный особняк Марка Искидарова на площади Свободы, 14. Здесь сотрудники музея расскажут об истории Масленицы и ее главных символах. На экскурсии можно также узнать, как отмечали наступление весны в старом Ростове, Нахичевани. Последний день мероприятий — 13 марта.

АЗОВ

В Азовском музее-заповеднике вплоть да 14 марта будет проходить познавательный квест о главном символе праздника — Солнце. Несмотря на формат интерактивной программы, вопросы будут интересны и взрослым, и детям. Можно побольше узнать не только о звезде но и связанных с ними древних обычаях и обрядах. Программа будет насыщенной. Кроме квеста посетителей ждут конкурсы, командные игры и даже театральные импровизации.

ТАГАНРОГ

13 и 14 марта в Таганрогском художественном музее устроят мероприятие «Гуляй народ – Масленица у ворот». Здесь можно принять участие в конкурсах и играх, победители которых получат призы.

ВЕШЕНСКАЯ

Жителей и гостей станицы Вешенской 21 марта приглашают в Музей-заповедник имени Шолохова. Организаторы предлагают необычную программу. Посетителей не только будут удивлять конкурсами и играми, но и угощать блинами. Из Вешенской можно привезти много фотографий. Всем желающим разрешат примерить традиционный казачий костюм и сфотографироваться на память.

СТАРОЧЕРКАССКАЯ

Каждый год сотни дончан устремляются на Масленицу в Старочерскасск. В субботу и воскресенье в Старочеркасском музее-заповеднике можно перенестись на много лет назад — принять участие в традиционных масленичных играх. Здесь вас будут нарядные ряженые. Можно и полакомиться блинами с пылу с жару.

Ранее мы писали, какой будет погода на Масленицу 13 и 14 марта. В выходные в Ростовской области ожидается потепление. В субботу прогнозируют до плюс семи градусов. В воскресенье — до плюс восьми градусов. Может пройти небольшой дождь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Масленица в Ростове-на-Дону 2021: программа мероприятий на 8 — 14 марта

КП узнала программу мероприятий на Масленицу в Ростове-на-Дону на 8 — 14 марта 2021. (Подробности)

Будет ли Масленица в 2021 году в Ростове-на-Дону: в мэрии и парках рассказали о празднике

"КП" выяснила, будет ли Масленица в 2021 году в Ростове-на-Дону и что могут отменить. (Подробности

Какого числа Масленица в Ростове-на-Дону 2021: когда празднуем наступление весны

Рассказываем, какого числа будет Масленица в Ростове-на-Дону 2021. (Подробности)

Масленица в Старочеркасске 2021: программа мероприятий

Где и как пройдет Масленица в Старочеркасске 2021. (Подробности)