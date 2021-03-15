Отключение света в Ростове-на-Дону 15 марта 2021 года: ростовчане не смогут воспользоваться электроприборами несколько часов

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 15 марта 2021 года: десятки ростовчан останутся без света в начале новой рабочей недели. Обесточивание будет обусловлено проведением технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В понедельник, 15 марта, с 9 до 13 часов света не будет в с/т «Садовод», «Союз», «Аэро», ул. Героическая 2А, ул. Обсерваторная 84/26,104.

С 9 до 17 часов отключения света ожидаются по адресам: пер. Булановский 2; ул. Гастелло 1-21, 2-18; пер. Гудермесский 1-7, 2-16; ул. Д. Бедного 1-29, 2-24; ул. Днепростроевская 7-25, 16-28; пер. Ермака 1-33, 2-44; пер. Народный 1-3, 6-10; ул. Перекопская 19-21, 22-30; ул. Портовая 110-164, 101-139; пер. Самошкина 2-4; ул. Содружества 66/110; просп. Шолохова 18-48; ул. Цеховая 1-3, 2-4; ул. Добролюбова 1-11, 2-12; ул. Писарева 1-21, 2-14; ул. Ченцова 5-39; ул. 2 линия 79-83, 50-74; ул. Верхненольная 43-65А, 26-36, 44-48; ул. Некрасовская 1-73, 4-18, 24-76; пер. Силикатный 19-25, 12; ул. Скачкова 26-30.

С 10 до 12 часов будет обесточена ул. Зорге 27, 27/1, 27/4.

С 12 до 17 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители ул. Новая 1-27, 2- 10; просп. Шолохова 45-85; пер. Бакинский 1-5, 2-6; ул. Мира 6, 8.

А с 13 до 16 часов электричество отключат по ул. Зорге 27, 27/1, 27/4, 29, 31.

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