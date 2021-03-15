Авария с участием четырех автомобилей произошла на трассе в Ростовской области

Массовая авария на трассе под Новочеркасском. Фото: Пресс-служба ГКУ РО «РО ПСС»

В Ростовской области на южном подъезде к Новочеркасску произошла массовая авария. На дороге накануне столкнулись иномарки: Kia Rio, Wolkswagen, Nissan Maxima и Hyundai Accent. На место автокатастрофы приехали сотрудники Южного поисково-спасательного отряда.

В ДТП попали 2 автомобиля. Фото: Пресс-служба ГКУ РО «РО ПСС»

- Спасатели оградили место аварии, отключили аккумуляторы автомобилей, а также некоторым участникам ДТП оказали психологическую поддержку, - сообщают в «Ростовской областной поисково-спасательной службе». - Пострадавшие в аварии люди от госпитализации отказались.

Во время осмотра выяснилось, что машины получили многочисленные механические повреждения. Собственникам придется вложить деньги в ремонт автомобилей.

Сейчас специалисты устанавливают причины аварии.

В поисково-спасательном отряде порекомендовали при чрезвычайных ситуациях, которые несут опасность для жизни и здоровья людей, обращаться за помощью в службу 112.

Похожая авария произошла в Ростове на Набережной.

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