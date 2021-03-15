Ростовчанка на заре увидела в небе два солнца

Ростовчанка увидела в небе над городом два солнца. Фото: "Это Ростов" Фото: Соцсети

Необычное явление довелось наблюдать жительнице Ростова-на-Дону минувшим утром.

В понедельник, 15 марта, девушка обнаружила в небе над донской столицей два Солнца - одно сияло во всю силу, как и полагается Солнцу, а второе было более тусклым и не излучало яркого света. Своими наблюдениями она поделилась в одном из городских пабликов в соцсети.

- Сегодня с утра в небе было два Солнца. Но это невозможно. Что это может быть? Сразу уточню, что это не блик или что-то подобное. Светила было два, - написала ростовчанка

Пользователи не смогли остаться равнодушными к происходящему и оставили к опубликованному снимку множество комментариев.

«Только два, я в понедельник утром минимум три вижу», «Данное явление называется паргелий, разновидность солнечного гало, легко гуглится в интернете по запросу "два солнца на небе"», «Небира вышла из тени», «Матрица заглючила», - поделились своим мнением ростовчане.

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