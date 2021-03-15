Ростовчанам предложили поучаствовать в подготовке празднования Дня Победы

В Ростове местным жителям предложили поучаствовать в подготовке мероприятий ко Дню Победы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти предложили ростовчанам в этом году поучаствовать в подготовке праздничных мероприятий ко Дню Победы. Стоит отметить, что все они будут проходить со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Власти сообщили, что, по традиции, с самого утра на центральных улицах города появятся различные площадки, которые будут представляти различные общественные объединения, предприятия, социальные проекты и мероприятия других партнеров. Если кто-то из горожан хотел бы представить свою площадку, то необходимо рассказать о своей идее, чтобы воплотить ее в жизнь. Ростовчан попросили направлять свои идеи по празднованию на электронный адрес ok61@rostov-gorod.ru с указанием контактного телефона. После этого со всеми желающими должны связаться представители Управления культуры города.

- Ни одна инициатива не останется без внимания. Все идеи будут рассмотрены, а их инициаторы получат полезные советы по воплощению этих идей, - сообщила начальник Управления культуры города Яна Пилявская.

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