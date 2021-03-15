Донской автомобилист предстанет перед судом за смерть пассажирки в ДТП

По факту смертельной аварии возбудили уголовное дело Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Следовали возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП в Ростовской области. 26-летнего жителя Таганрога обвиняют по статье 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения и сопряжено с оставлением места его совершения".

В ходе следствия стало известно, что авария случилась утром 13 марта. Подозреваемый, ехал на автомобиле марки «Ford Focus» и был в нетрезвом состоянии. Он двигался от села Покровское в сторону Таганрога. Автомобилист превысил скорость и из-за этого машина съехала в кювет и опрокинулась. На пассажирском сидении была 17-летняя школьница, которая скончалась на месте происшествия от полученных травм. Виновник аварии скрылся с места ДТП.

Но правоохранителям удалось задержать его в тот же день. Позже стало известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас он находится под стражей до официального решения суда.

- В настоящее время следствием выполняются следственные действия, направленные на установления всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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Машина съехала в кювет и перевернулась.

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