Отключение света в Ростове-на-Дону 16 марта 2021 года: несколько городских улиц останутся без электричества

Новые отключения света анонсировали в Ростове-на-Дону Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 16 марта 2021 года: горожанам предстоит провести без электроэнергии несколько часов. Причиной отключений станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

Во вторник, 16 марта, с 9 до 13 часов отключения света ожидаются по с/т «Париж», ДНТ «Мичуринец», с/т «Северная Ривьера».

С 9 до 16 часов обесточат ул. 2-я Киргизская 46-58, 67-91; ул. Казахская 58-74; пер. Обский 2-38, 3-17; пер. Уральский 1-31, 2-36; пер. Ухтомский 1-35, 2-38; ул. Грекова 3-35, 4-34; ул. Полторацкого 72-120, 87-119; ул. Цимлянская 1-41, 2-40; ул. Чкалова 75-97, 92-118; ул. Кировоградская 19-47, 28-50; ул. Димитрова 36-74, 41-51; ул. Коллективная 31-77, 36-66; ул. Ш. Руставелли 60-90; ул. Молокова 17/53

С 9 до 17 часов электричество отключат ул. Зорге 48, 48/1, 52, 54; ул. Содружества 35.

С 10 до 12 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители ул. Жмайлова 17, 17/1, 19, 19/1; просп. Стачки 212, 216, 218, 222А.

С 13 до 15 часов света не будет по ул. Жмайлова 17, 17/1, 19, 19/1; просп. Стачки 212, 216, 218.

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