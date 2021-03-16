В парке Островского спилят дряхлые деревья

Парк очистят от дряхлых деревьев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Управление благоустройства Первомайского района Ростова провело экспертизу насаждений в парке Островского. Во время осмотра инженером-дендрологом главным специалистом комитета по охране окружающей среды горадминистрации оказалось, что 166 старых и дряхлых деревьев необходимо спилить. Проведенные исследования признали их аварийными.

- Сейчас в парке насчитывается около восьми тысяч деревьев. Специалистам предстоит выполнить санитарную обрезку и специальную обоработку, - рассказали в ростовой мэрии.

Подрядчик уже начал работы в ростовском парке Островского.

Стоит отметить, что взамен спиленных деревьев в разных районах Ростове власти не забывают высаживать новые. Мэрия обещала посадить в городе хвойные деревья и около двух тысяч кустарников. Эти растения выбраны представителями горадминистрации неспроста.

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