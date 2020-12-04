В Ростове посадят еще три тысячи сосен и елей до конца года

В Ростове высадят несколько тысяч хвойных. ФОТО: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Мэрия Ростова планирует завершить осенний сезон озеленения высадкой хвойных деревьев и примерно двух тысяч хвойных кустарников.

Рабочие сейчас ведут посадки хвойных на разделительной полосе на улице Малиновского, рассказали в пресс-службе горадминистрации. Всего к концу декабря на этой территории высадят около 120 деревьев. Кроме того, ели планируют высадить на площади Гагарина и на улице Пушкинской.

– Мы формируем будущие «зеленые легкие» города. Ведь хвойные деревья – это вечнозеленые растения, которые круглый год очищают воздух от вредных примесей, – заявил на брифинге городской глава Алексей Логвиненко.

На днях, напомним, ростовчане обратили внимание на вырубку деревьев на пешеходной Пушкинской. В мэрии пояснили, что подрядная компания вырубала только «аварийные» растения. Однако рабочие, по словам представителей мэрии, складировали спиленные деревья на газонах и повредили часть травяного покрытия.

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