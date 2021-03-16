В Ростовской области зафиксировал спад заболеваемости коронавирусом

В Ростовской области зафиксирован спад заболеваемости коронавирусом Фото: "КП" Архив

В донском регионе уже долгое время сохраняется относительно стабильная ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил на заседании регионального оперштаба главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

Он рассказал, что в Ростовской области уже в течение восьми недель наблюдается тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом. Достигнуть этого помогло соблюдение комплекса мер. Самой важной из них стал рост тестирования. При помощи этого были очень быстро выявлены зараженные и их очень вовремя поместили в изоляцию и поэтому инфекция не получила возможности распространяться. Стоит отметить, что в настоящее время темпы снижения заболеваемости замедлились.

- Медленно снижается заболеваемость в рисковых возрастных группах - 50-64 лет и 65+. Именно на эти две группы приходится 62% заболевших коронавирусом в Ростовской области, - сообщил специалист.

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