В Ростове 16-летнего местного жителя поймали на сбыте наркотиков

В Ростове задержали несовершеннолетнего нарколилера Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростове задержали школьника при попытке сбыть наркотические средства.

16-летний местный житель подозревается по статье 228.1 УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере". В ходе следствия стало известно, что подозреваемый через интернет в погоне за деньгами договорился получить наркотики для последующей продажи.

Он получил данные о нахождении тайника с наркотическим средством. Затем он приехал туда и забрал их для сбыта. Запретные средства были разложены в 16 пакетиков. На следующий день прямо при попытке сбыть наркотическое средство он был задержан сотрудниками полиции.

- В настоящее время следствием выполняются следственные действия, направленные на установления всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе следственного комитета по Ростовской области.

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