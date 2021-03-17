Отключение света в Ростове-на-Дону 17 марта 2021 года: сотням горожан предстоит остаться без электричества

В Ростове анонсировали новые отключения света Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 17 марта 2021 года: электроприборами ростовчане не смогут воспользоваться в течение нескольких часов. Причиной отключений станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В среду, 17 марта, с 9 до 13 часов отключения света ожидаются в ДНТ «Ростсельмашевец», с/т «Виноградарь».

С 9 до 16 часов свет отключат по ул. 2-я Киргизская 46-58, 75-91; ул. Казахская 58-72; пер. Обский 2-38, 3-17; пер. Уральский 1-31, 2-36; пер. Ухтомский 1-35, 2/60; ул. Двинская 22-30; ул. 26 июня 21-31, 20-30; ул. Щербакова 95-109; ул. Волжская 21-29, 28-38; ул. Калужская 1-37, 2-26; ул. Абаканская 1-55, 2-20, 20/1; ул. 7-я линия 37-87, 38-96; ул. 9-я линия 41-87, 38-84; ул. Листопадова 93-109, 62-90; ул. 1-я Пролетарская 67-79, 95, 64-76; ул. Мясникова 60-92; 1, 2, 3, 4, 5 улицы; ул. Красноаксайская 2-18; ул. 43-я линия 16-48, 17-29; ул. 41-я линия 26-52, 23-47; ул. 39-я линия 35-77, 80-92; ул. 2-я Пролетарская 77-89, 56-66; ул. Шоссейная 1-49, 2-10.

С 9 до 17 часов света не будет по ул. Тюхряева 4-20, 11-31; ул. Буйнакская 2-10, 1-7; ул. 28-я линия 45-59; ул. 30-я линия 34-74, 33-69; ул. 32-я линия 59-79, 62-76; просп. Коммунистический 27, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27В, 29; ул. 2-я Краснодарская 78/1, 80/14; ул. Кручинина 8-58, 5-57; пер. Рыбный 30, 34-44, 21-29; ул. Малюгиной 214 А, 226-228, 232; пер. Университетский 137-139; пер. Университетский 131А, 131Б, 127, 133, 135; ул. Малюгиной 228; ул. Б. Садовая, 91-103; ул. Суворова, 38А, 42-44; пер. Университетский 53-55.

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