Ростовчанке назначили выплаты на ребенка после прокурорской проверки

Ростовчанка через прокуратуру добилась выплат на первого ребенка Фото: "КП" Архив

В донской столице прокуратура Ворошиловского района проверила районное управление соцзащиты на соблюдение законодательства о выплатах после обращения ростовчанки.

В ходе проведенной проверки выяснилось, что женщина неоднократно подавало в ведомство документы для назначения выплат на первого ребенка. Но сотрудники управления социальной защиты, нарушая Федеральный закон № 418-ФЗ от 28.12.2017 «О ежемесячных выплатах семьям, имеющих детей», безосновательно ей отказали. После очередного похода в соцзащиту женщина приняла решение обратиться в прокуратуру для восстановления справедливости.

- Прокуратурой начальнику учреждения внесено представление, нарушения устранены, женщине назначена ежемесячная выплата, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

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