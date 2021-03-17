Монитор и икону похитил у ростовчанки местный рецидивист

В Ростове рецидивист украл у местной жительницы монитор и икону Фото: "КП" Архив

В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

В местный отдел полиции обратилась горожанка и сообщила, что из ее дома пропали дорогостоящие вещи - икона и компьютерный монитор. Общая их стоимость составляла 50 тысяч рублей.

Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Им оказался 31-летний местный житель, который, к слову, ранее уже был судим за аналогичное преступление. Своей вины он отрицать не стал и сообщил, что он отжал окно ломом, пока никого не было, проник в дом и похитил оттуда все перечисленное. У него украденное надолго не задержалось - он моментально сдал все в ломбард, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове 16-летнего местного жителя поймали на сбыте наркотиков.

Он был пойман прямо на месте преступления.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.