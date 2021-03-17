В Ростове гендиректор фирмы и его помощник потребовали от бизнесмена 800 тысяч рублей

За коммерческий подкуп осудят директора ростовской фирмы и его подчиненного Фото: "КП" Архив

В донской столице генерального директора одной из компаний и его сотрудника обвинили в коммерческом подкупе. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 204 УК РФ.

Следователям удалось выяснить, что в 2020 году их фирму не допустили к участию в аукционе на поставку маломерных плавсредств для нужд Азово-Черноморского управления по рыболовству. Победителем тогда была признана другая организация. Но злоумышленники решили на этом обогатиться.

Они потребовали от директора фирмы, выигравшей тендер, деньги в сумме 800 тысяч рублей. За эту сумму подозреваемые пообещали не обжаловать результаты прошедшего аукциона в УФАС и не ставить палки в колеса при исполнении государственного контракта.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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